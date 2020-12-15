︎ : .

تعلن مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء في تخصصات (الطب النووي) و (التخدير) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي: – أخصائي أشعة (Radiology Specialist SCDP)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص الطب النووي (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/5/6هـ (الموافق 2020/12/21م). – أخصائي تخدير (Anesthesia Specialist SCDP)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص التخدير (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/5/13هـ (الموافق 2020/12/28م). الشروط: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجتياز الاختبارات المطلوبة.

– لا يشترط الخبرة. طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2v7GgUu Source wadhefa





كانت هذه تفاصيل خبر مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف صحية للرجال والنساء حديثي التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.