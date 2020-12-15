حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف حائل.





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