«ناقلة جدة».. البحرين تدين تستنكر العمل العدواني الإرهابي

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة استهداف سفينة مخصصة لنقل الوقود بقارب مُفخخ في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا العمل العدواني الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا للمنشآت الحيوية في المملكة والمنطقة أجمع، ويمس أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية موقف البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية، والمتضامن معها في كل ما تتخذه من خطوات لضمان أمنها واستقرارها، كما شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات رادعة لهذه التنظيمات الإرهابية التي تشكل مصدرًا رئيسًا للتوتر في المنطقة والعالم، والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.

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