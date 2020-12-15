السعودية اليوم / البرازيل تسجل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835"​​​.

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04:01ت م

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برازيليا 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة البرازيلية اليوم 25 ألفًا و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال 24 ساعة فقط، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 5 ملايين و927 ألفًا و145 إصابة.وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 25193 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، كما تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 181835"​​​.// انتهى //04:01ت م0266

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