السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي ينتشل سبع جثث متعفنة



تونس 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

انتشل خفر السواحل التونسي، سبع جثث آدمية متعفنة على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مغاربية مختلفة.

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23:38ت م

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