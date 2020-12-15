السعودية اليوم / أمطار على محافظة حقل



تبوك 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة حقل بمنطقة تبوك، شملت المحافظة والمراكز التابعة لها علقان والزيتة ومركز الوادي الجديد، وعلو القصير.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:18ت م

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