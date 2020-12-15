شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حقيقة ما يتم تداوله عن توقف العمل في ‎ميناء جدة بعد انفجار ناقلة نفط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مراسل قناة الإخبارية عن حقيقة ما يتم تداوله عن توقف العمل في ‎ميناء جدة الإسلامي بعد الاعتداء الإرهابي على ناقلة الوقود فيه.

وقال المراسل:" لازالت الأعمال مستمرة في ميناء جدة والوضع في جدة مستقر، وهذا الموقع الثالث بميناء جدة ولا يوجد أي إيقاف أو عرقلة في ميناء جدة ".

وأضاف:" تعرضت سفينة مخصصة لتفريغ الوقود لحادث إرهابي داخل ميناء جدة ونتج عنه اشتعال حريق بسيط، وقامت فرق الإطفاء والسلامة بإخماد الحريق "، متابعا:" الحياة عادت لطبيعتها في المراكز التجارية والمرافق العامة في جدة مستقرة وآمنة.

وكان قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي قبالة جدة، قال إن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، مؤكدا:" لا نعرف سبب الانفجار بشكل دقيق ".

وأوضح قبطان الناقلة أن التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيا، لافتا:" قوارب صغيرة شوهدت قبل الانفجار الذي حدث للناقلة قبالة جدة ".

وكانت شركة " هافنيا " للشحن، كشفت، أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة، لافتة إلى أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي.

وأوضحت الشركة، أن الناقلة كانت تفرغ حمولتها أثناء تعرضها لضربة ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ولم يصب أحد ولكن هناك أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.