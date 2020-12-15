شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: صاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلط مجلس الضمان الصحي الضوء على أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتفاعل الضمان الصحي مع سؤال حول ما إذا كانت إصابة العمل مغطاة بالتأمين من عدمه، حيث أكد أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحد تستثني أي علة أو إصابة تنشأ نتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.

ورد المجلس أيضًا على تساءل حول ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة، حيث قال إن صاحب العمل ملزم بالتأمين عليه من تاريخ التحاقه بالعمل لديه.