«الأرصاد» تتوقع الحالة المطرية المرتقبة على تبوك

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة تبوك تشهد تكون سحب رعدية، ضمن مستجدات الحالة المطرية، وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن السحب الرعدية الممطرة بدأت تتكون على منطقة تبوك خاصة الأجزاء الشمالية الغربية منها.

وتشير التنبيهات الصادرة عن المركز إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالمنطقة، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن بمدى الرؤية وتشاقط البرد وجريان سيول، وذلك بدءًا من مساء اليوم الإثنين حتى الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتكون مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «تبوك، المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها».

اقرأ أيضًا:

الراصد «الحربي» يتوقع حالة «الأمطار الليلة»