شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «عارضي» والان نبدء بالتفاصيل
وسأل سموه الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ولد وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.
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