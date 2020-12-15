شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «عارضي» والان نبدء بالتفاصيل

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وعزاء سمو أمير منطقة جازان، لوالد وذوي العريف إسماعيل بن أحمد محمد عارضي، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وسأل سموه الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب ولد وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تعازيهم ومواساتهم.