شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «هدف»: حدثوا مبادرات تطوير المهارات والقدرات والان نبدء بالتفاصيل

دعا مجلس الشورى، في جلسته التي انعقدت أمس، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تحديث برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات.

بيانات ديموغرافية

طالب المجلس في جلسته أمس برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، بمراجعة إستراتيجيات عمل الصندوق فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة، مشيرة إلى أهمية استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه. وقرر «الشورى» في وقت سابق، «النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم».

إستراتيجية مالية

تضمنت المناقشات، أهمية إعداد الصندوق لإستراتيجية مالية تدرس بشكل علمي دقيق، وتقديم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية والرسوم التي يدفعونها، وتمثل المصدر الرئيس لإيراداته، وأيضا معالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق والعمل على رفع نسبة التوطين، إذ تشير البيانات إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين.

تحليل البيانات

استعرض المجلس تعزيز استخدام الصندوق للأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك تحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص.

التعلم الإلكتروني

في شأن آخر، طالب مجلس الشورى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل، مؤكدا في قراره أنه على المركز تصحيح موقع المراجعة الداخلية، بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام.

مشاهدة الفضائيات

دعا المجلس في جلسته، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى؛ للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الإستراتيجية للإعلام السعودي، وأن تصمم مؤشرات أداء لإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

وطالب أيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون بتكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، مؤكدا أنه عليها على العمل على تطوير إدارة الشؤون التجارية والتسويق لتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية، وفي نفس الوقت العمل على زيادة نسب الكفاءات.

القوى الناعمة

وطالب أعضاء الهيئة بتطوير خطتها الإستراتيجية الخاصة لتفعيل أدائها بما يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها المملكة، بما يرقى إلى المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحين أهمية الإعلام المرئي والمسموع كأدوات فاعلة ومؤثرة من أدوات القوى الناعمة في أي بلد خصوصاً حين توجه هذه الأدوات بالمهنية والاحترافية المطلوبة في أي اتجاه محليا كان أو إقليمياً أو عالمياً، ليصل إلى المتلقي بلغته التي يفهمها وتتسق مع ثقافته.

رواد الزراعة

في سياق مختلف أوصى المجلس، صندوق التنمية الزراعية، بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، وتكليف جهة محايدة لإجراء استطلاعٍ للرأي؛ للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.

ودعا الصندوق للتحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند دراسة تمويل المشروعات الزراعية، وأكد الأعضاء أهمية توضيح نوعية الدعم المقدم من قبل «التنمية الزراعية» في شكل برامج دعم أو قروض، إذ يعول عليه عدد من المزارعين خاصة في المناطق الجبلية في توفير تحقيق تطوير بشكل يحقق التنمية الريفية.

ووافق المجلس ضمن الجلسة، على طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة.