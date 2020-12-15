شكرا لقرائتكم خبر عن 25 كاميرا ترصد حرارة 4 ملايين زائر للبيت العتيق والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، إنه تم تدريب أكثر من 100 موظف لمتابعة الكاميرات التي ترصد درجات الحرارة على مسافة ستة أمتار وبدقة عالية، لحماية قاصدي البيت العتيق والعاملين فيه، وآلية التعامل مع الألوان التي تظهرها الكاميرات، مضيفا: تمت زيادة المسارات عند الأبواب لتحقيق التباعد في مسارات الفحص، ومراجعة الكاميرات الحرارية لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم لفيروس كورونا، وفرزه في قائمة خاصة ليسهل التعرف عليه، قبل دخوله إلى المسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 كاميرا ترصد حرارة
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