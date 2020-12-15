شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: 14 ألف مخالفة للاحترازات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا 14939 مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 4 / 1442هـ حتى 27 / 4 / 1442هـ . وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 3987 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3145، فمنطقة القصيم بـ 1698، ثم المدينة المنورة 1341، فالجوف بـ 1049، والمنطقة الشرقية 1046، فالحدود الشمالية بـ637، وعسير 589، وحائل 470، وتبوك 372، وجازان 255، ثم نجران 235، فالباحة بواقع 115 مخالفة.

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