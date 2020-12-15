شكرا لقرائتكم آل بريق لـ”المواطن”: بلدي أبها عقد 69 جلسة وأصدر 213 قرارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

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قال رئيس المجلس البلدي بأبها محمد آل بريق: إن المجلس البلدي له إنجازات عديدة يفخر بها منذ الدورة الثالثة والحالية للمجلس، حيث تم عقد عدد 69 جلسة منها 57 جلسة عادية و12 جلسة طارئة لمناقشة المواضيع البلدية بالمنطقة.

وأضاف في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: “بلغ عدد الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس 18 زيارة، وقد شملت المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والمتعثرة كذلك العقارات التي تم إزالتها بالمنسك ضمن مشروع درء أخطار السيول وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الموظفين.

وتابع أن عدد القرارات التي أصدرها المجلس 213 قرارًا، منها 137 منفذًا وعدد 28 غير منفذ وعدد 48 تحت التنفيذ.

طريق مرحبًا ألف:

وفيما يخص طريق “مرحبًا ألف” وإلى أين وصلت مراحله، قال: إنه تم عمل الطبقة الأولى للأسفلت في بداية المشروع وعينة للبلدورات التي تم تنفيذها في الموقع، وقد تم اعتمادها من المجلس في باقي المشروع، كما تم ترسية أجزاء من المتبقي للطريق لإنهاء أعمال السفلتة، وفي الجانب الصخري للطريق تم الانتهاء من 50% ورصد المبلغ اللازم والارتباط عليه.

عوائق وتحديات:

وقال آل بريق: إن هناك عوائق وتحديات واجهت المجلس خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع جائحة كورونا ومنها عدم تمكن المجلس من ممارسة عملة بسبب الحضر الكلي وتوقف أغلب نشاطاته، إلا أن المجلس تمكن من المشاركة في تنفيذ كثير من الاحترازات وإعداد الآلية لدخول الأسواق والمجمعات المسموح لها بتقديم الخدمات للجمهور، بالإضافة قيام الأعضاء كل في الحي الذي يسكنه بتدوين كافة الملاحظات التي تخص العمل البلدي وما يقدمه خلال الجائحة.

اجتماعات الأهالي:

وحول الاجتماعات مع أهالي المنطقة بين أن المجلس عقد 24 لقاء منها 4 لقاءات في مسرح الأمانة مع المواطنين و4 لقاءات مع المواطنين في مدينة سلطان ولقاءين في الشعف (المسقي) ولقاء واحد في كل من مربة وصدر وائلة وطبب والسودة والغيناء وقرى قرضه وفي مقر المجلس 6 لقاءات.

وكانت جميع مطالب الأهالي تدور حيال إعطاء الصلاحيات لرؤساء البلديات الفرعية بإصدار تراخيص الأنشطة التجارية وإنهاء حجج الاستحكام، وأيضًا المطالبة بإيصال خدمات السفلتة والإنارة للقرى التي تشرف عليها تلك البلديات، وقد ساهم المجلس مع الأمانة في تلبية مطالبهم.

قفل الشوارع والمخيمات:

وكان المجلس البلدي قد ناقش الأسبوع الماضي مع ممثلي أمانة المنطقة وبتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قفل الشوارع للمناسبات وديوانية الحي والمخيمات خارج المدينة، حيث تمت مناقشة المحاور الثلاثة والاستماع إلى وجهات النظر من كل المشاركين وطرح عدة حلول وأفكار وآليات لتنظيم وكيفية الاستفادة من كل ما تم الإشارة بموجب ضوابط معينة.

وتابع: نظرًا للحاجة إلى زيادة معرفة كثير من الخلفيات لهذه المبادرات ومعالجتها بما يتفق مع التعليمات المنظمة؛ لذلك فقد رأى المجتمعون تشكيل فريق عمل ممن حضروا الاجتماع من المجلس والأمانة والتنسيق لعقد اجتماعات متواصلة حتى تتضح الصورة وإعداد التقرير النهائي من قبل فريق العمل في أقرب وقت.

مشاريع استثمارية:

كما اجتمع المجلس البلدي مع وكيل الأمين للاستثمار ومساعديه حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتحصيل والعوائق التي تعترض الاستثمار في عدد من المشاريع القائمة والمتعثرة والمستقبلية وقد ناقش المجتمعون عددًا من المشاريع التي لم يتم البت فيها أو إنهاء ما يعترضها من إشكالات ومنها ما يلي:

١- مشروع جبل ذره تم ترسيته على مستثمر وأعيد من الوزارة بعدم التأييد ولا زالت الإجراءات في طور التحقيق.

٢- جبل ثاه سبب التأخير تشكيل لجنة لتقدير قيمة أجرة العقار ثم تم إلغاؤها، وسوف يتم طرحه من جديد بعد التوقف.

٣- سما أبها تم طرحه ورسا على مستثمر بمساحات معينة وطلب إضافة مساحات أخرى ليكون المشروع كامل المساحات القديمة والمضافة ولم توافق الجهة المختصة لتدني مبلغ الاستثمار، ثم طلب المستثمر الانسحاب من المشروع وسوف يتم طرحه لمستثمر آخر بعد اكتمال الشروط.

٤- سوق أبها القديم تأخر بسبب اللجنة المكلفة بالتقدير وبعد إلغائها سوف يتم طرحه من جديد.

٥- سوق الخضار تم إلغاء العقد على المستثمر القديم في الشهر الخامس من عام ١٤٤١هـ وتم طرحه وفتحت المظاريف وتقدم إعلان العروض إلا أن صاحب الصلاحية طلب خبرة من المستثمر في هذا المجال ولم يقدم المطلوب فرفض العرض ولا زالت القضية لدى المحكمة الإدارية والإدارة القانونية بالأمانة تنتظر النور لهذا المشروع.

٦- الصناعية الجديدة حكم بإلغاء العقد ولا زالت الإجراءات لم تنتهِ.

٧- مطعم حي الضباب سلم للمستثمر وبدأ العمل.

٨- التشاليح لا زال حتى الانتهاء من فتح الطرق والبنية التحتية.

٩- مطعم سما أبها تم الطرح ولم تكتمل الإجراءات.

١٠- مطعم البيك أعيدت التصاميم وفور الانتهاء مباشرة العمل.

١١- ساحات عقبة ضلع تم الطرح للاستثمار بشرط عدم وجود مطاعم أو مقاهٍ.

ولفت إلى أنه تم التوصل بخصوص هذه المشاريع، وسوف يتم التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لإنهاء كافة العوائق.



