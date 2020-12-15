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رئيس الملكية الفكرية يعلق على الخلاف بين ورثة الثبيتي ومحمد عبده على بوابة الريح
أكد أن الحقوق واضحة تمامًا لأن الحقوق تورث لمدة 50 سنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق رئيس هيئة الملكية الفكرية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، على الخلاف بين ورثة الشاعر محمد الثبيتي وفنان العرب محمد عبده حول حقوق غناء قصيدة “بوابة الريح”.
وقال آل الشيخ في تصريحات إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه في حال نشأ نزاع فهناك محاكم مختصة في النظر بهذه الأمور ولكن الحقوق واضحة تمامًا بالنسبة إلى “بوابة الريح”؛ لأن الحقوق تورث لمدة 50 سنة، متابعًا أن ورقة الشاعر محمد الثبيتي لهم الحق في الأغنية؛ لأنه لم تمر على وفاة الشاعر 50 عامًا.
وتابع أن صاحب الحق هو من ينادي بحقه ويحدد المُدعي عليه، مشيرًا إلى أن حق المؤلف به طريقتان للتعامل، الأولى الاستخدام العادل ويمكن قبوله والثاني وضع حق المؤلف ومنع استغلال حقه إلا باستثناءات.
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