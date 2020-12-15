شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا السيدة ناليدي باندور، بمقر وزارة الخارجية في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا أمس (الإثنين)، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها لجنوب أفريقيا. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين. فيما حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري، ومساعد وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

