حجز موعد تطعيم كورونا عبر توكلنا قريبا



أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كورونا (كوفيد- 19) من خلال تطبيق "توكلنا"، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات توكلنا الرسمية سواء التطبيق أو الموقع، بالإضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي. ودعت "سدايا" جميع مستخدمي تطبيق توكلنا تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery). يذكر أن تطبيق توكلنا تمّت تهيئته تقنيًّا ليقدم العديد من الخدمات التي تلبّي احتياجات مواطني ومقيمي المملكة.

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