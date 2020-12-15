10387 ساعة للجلسات الافتراضية في جامعة نجران

أصدرت كلية التربية التقرير الختامي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442، ما بين 11 محرم حتى 25 ربيع الثاني الشهر الحالي تضمن إحصائيات متنوعة تؤكد نجاح الأنظمة والإجراءات المتخذة في عملية التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، من خلال تنفيذ 12139 محتوى رقميًا، و«8642» جلسة افتراضية، وبلغت المدة الإجمالية للجلسات الافتراضية التي نفذتها الكلية «10387» ساعة، وعدد «4447» اختبارًا وواجبًا إلكترونيًا، و«7832» إعلانًا، بالإضافة إلى «5001» منتدى إلكتروني، كما بلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية «73132» طالبًا وطالبة، وبلغت محادثات البريد الإلكتروني «8811» محادثة.

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبد الله الحازمي أن الفصل الأول من العام الحالي شهد تفاعل الطلاب والطالبات مع الأنظمة الإلكترونية لعملية التحول الإلكتروني والتي أثبتت الأرقام نجاح ذلك، مشيرًا إلى متابعة رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرح السبيعي التي أسهمت في رفع الكفاءة وجودة الإجراءات المتخذة. وبين الحازمي بأن الكلية حرصت على الاستثمار الأمثل لخدمات التعلم الإلكتروني التي توفرها الجامعة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والماجستير لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية.