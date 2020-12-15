280 شابًا وشابة ينجزون 94 مبادرة بعسير

استفاد نحو 6000 شاب وشابة من البرامج التدريبية والتطويرية لمجلس شباب منطقة عسير منذ نشأته في 1433. كما استفادت لجان المجلس من التنسيق مع المحافظات مما أسهم خلال جائحة كورونا في تنفيذ 94 مبادرة بـ17 محافظة، عمل عليها 280 شابًا وشابة، خلال 90 يومًا، استفاد منها نحو 39 ألف مواطن ومقيم في المنطقة.

أفكار شبابية

كان أمين مجلس شباب عسير عادل آل عمر التقى بالشباب خلال الجلسة الحوارية على قناة بودكاست، مسلطا الضوء على أبرز ما قدمه المجلس مُنذ نشأته حتى اليوم وأهم المبادرات التي قدمت للمنطقة.

وأكد آل عمر، أن توجيه أمير المنطقة بإشراك الشباب والشابات في المجالس المحلية والبلدية في المحافظات، أحدث حراكًا من خلال طرح آراء وأفكار شبابية مختلفة تخدم المنطقة، وأصبح مجلس الشباب يضم 300 شاب وشابة موزعين على 17 لجنة فرعية في محافظات المنطقة، تمثل المرأة فيه 35% من إجمالي المشاركين بعدما كان عدد أعضاء المجلس يقتصر على ممثل واحد من كل محافظة في المنطقة.

أبرز الاهتمامات

ذكر آل عمر، أن البرامج التي قُدمت في كل محافظة ساهمت في تشكيل رؤية عن أبرز الاهتمامات مما أسهم في تلبية الاحتياجات.

وحول اتهام الأهالي للمجلس باقتصار نشاطه على موسم الصيف، أوضح أمين المجلس، أن هناك توزيعًا للأنشطة خلال المواسم وتفعيل البرامج التي تلبي احتياجات الأهالي.