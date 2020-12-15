8190 عينة أنجزتها مختبرات المساحة الجيولوجية

أنهت معامـل ومختبـرات هيئة المساحة الجيولوجية 8190 عينــة مستلمة مــن مشـاريع الهيئـة والقطـاع الحكومـي والخـاص والأفراد، أنجـز منهـا 8064 عينـة بنســبة 97.2 %. وأوضح تقرير صادر عن إدارة المعامـل والمختبـرات بالهيئة عن أعمالها في 2019، إجـراء تحاليـل واختبـارات ذات مرجعيـة علميـة باســتخدام أجهــزة متطــورة وحديثــة للحصــول علــى أدق النتائــج والاختبارات، وتضم الإدارة 5 معامـل متخصصـة بالإضافة إلـى العمـل علــى تأســيس معمــل للقياســات الإشعاعية لتحليــل اليورانيــوم والثوريــوم والعناصــر الأرضية والمشــعة لمعمل الكيميائي ومعمل المياه والبيئة ومعمل الصخور والمعادن مختبر التطبيقات الصناعية ومختبر الجيولوجيا الهندسية. المعامل والمختبرات المعمل الكيمائي 2722 عينة مستلمة نسبة الانجاز %100 معمل المياه 3897 عينة مستلمة نسبة الإنجاز %100 معمل الصخور والمعادن 890 عينة 764 المنجزة نسبة الإنجاز %86



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