إتلاف أسماك فاسدة

أتلفت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 60 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة داخل محل مخالف للاشتراطات البلدية، وأزالت 18 بسطة عشوائية من الشوارع ضمن جولات الرقابة الميدانية المكثفة على الأنشطة التجارية للتأكد من نظاميتها وسلامة الغذاء المعروض.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي أن البلدية واصلت حملاتها لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في الأماكن العامة والطرقات لما تسببه من تشوه بصري وأضرار صحية، وأسفرت عن إزالة 18 بسطة لبيع الخضراوات بطريق مكة القديم بكيلو 14، مؤكداً استمرار الجهود في ملاحقة الباعة الجائلين ومنع ممارسة البيع العشوائي للحد من هذه الظاهرة في الطرق وداخل الأحياء.