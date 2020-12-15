إتلاف أسماك فاسدة

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي أن البلدية واصلت حملاتها لمكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في الأماكن العامة والطرقات لما تسببه من تشوه بصري وأضرار صحية، وأسفرت عن إزالة 18 بسطة لبيع الخضراوات بطريق مكة القديم بكيلو 14، مؤكداً استمرار الجهود في ملاحقة الباعة الجائلين ومنع ممارسة البيع العشوائي للحد من هذه الظاهرة في الطرق وداخل الأحياء.
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