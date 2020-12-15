تعاون بين جامعة نجران والسجون

وشهد أمير منطقة نجران توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة وسجون المنطقة، وذلك لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال خدمة السجناء، وتشتمل المذكرة على تنفيذ دورات تدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، إضافةً إلى التنسيق والتعاون في مجال البحوث وعقد المؤتمرات وورش العمل وتقديم الخِدْمات الاستشارية وعمل محاضرات للنزلاء المنتسبين في الجامعة قبل الامتحانات بعدة أشهر، وتقديم الدعم الفني للسجون وتقديم محاضرات وندوات توجيهية تعالج الانحراف السلوكي والفكري، ومدة الاتفاقية سنتان تبدأ منذ توقيعها.
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