تعاون بين جامعة نجران والسجون

استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ومدير السجون العميد خالد بن فالح البقمي. ونوه بما قامت به جامعة نجران من تقديم جملة من الخِدْمات للنزلاء في سجون المنطقة، والعمل على استمرار تقديم الخِدْمات للنزلاء والاستفادة من البرامج، مؤكداً على تقديم كل ما يمكن للنزلاء ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد قضاء محكومياتهم.

وشهد أمير منطقة نجران توقيع مذكرة تعاون بين الجامعة وسجون المنطقة، وذلك لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة بينهما في مجال خدمة السجناء، وتشتمل المذكرة على تنفيذ دورات تدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، إضافةً إلى التنسيق والتعاون في مجال البحوث وعقد المؤتمرات وورش العمل وتقديم الخِدْمات الاستشارية وعمل محاضرات للنزلاء المنتسبين في الجامعة قبل الامتحانات بعدة أشهر، وتقديم الدعم الفني للسجون وتقديم محاضرات وندوات توجيهية تعالج الانحراف السلوكي والفكري، ومدة الاتفاقية سنتان تبدأ منذ توقيعها.