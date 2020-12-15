تدشين الملتقى الصحي بنجران

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن مشاركة نخبة من المختصين في الملتقى تُعزز من جهود التعامل مع الجائحة وأي أزمات يمكن أن يواجهها القطاع الصحي، في حين رحب مدير الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، بالمشاركين والمتحدثين، مشيراً أن الملتقى يأتي انطلاقاً من تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على صحة الإنسان تحت شعار طوارئ الصحة العامة.
وبلغ عدد المتحدثين من الخبراء في الملتقى 33 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها يقدمون من خلالها محاضرات بواقع 26 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، في حين بلغ عدد المسجلين المشاركين في الملتقي عبر المنصة التفاعلية عن بعد 4340 مشاركاً، وترعاه «دوت الخليج» كشريك إعلامي رئيسي.
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