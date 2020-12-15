%45 نسبة إنجاز 6 منارات في المسجد الحرام

أنهت الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 45 % من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و%42 بمنارتي باب العمرة، و%37 من أعمال منارة باب الفتح، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا وقال مدير عام الإدارة المهندس عمار بن محمد الأحمدي، إن الإدارة كثفت منظومة الإشراف الميداني على الأعمال الإنشائية لـ6 منارات بالمسجد الحرام، وذكر أن نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بلغت %45,15، وتم الانتهاء من رخام الأعمدة والحوائط بنسبة %90، وتركيب سقف البوابة بنسبة %80، أما منارتا باب العمرة فبلغت نسبة إنجاز الأعمال بهما %42,38، وتم تركيب الأعمدة الدائرية والمربعة بنسبة %15، والانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة 40 %، فيما بلغ الإنجاز بمنارة باب الفتح %37,12.



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