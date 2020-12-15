معاقبة مشارك في مهرجان الإبل بسبب سحب جائر في الشفاه

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عقوباتها بحق أحد المشاركين في فئة كأس النادي للون الشقح، بعد ضبط حالات العبث من اللجنة الطبية المتخصصة.

وقال نادي الإبل عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن العقوبة كانت من حق ماجد فراج علي العجواني في فئة كأس النادي اللون شقح، حيث تم رصد 2 متنان بعد العبث عن طريق سحب جائر في الشفاه تمطيط.

ولفت نادي الإبل إلى أن العقوبة هي استبعاد الإبل المخالفة من المشاركة وتعليق مشاركة المخالف وإبله حتى سداد المقابل المالي المقرر.

