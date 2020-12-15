شكرا لقرائتكم خبر عن أحد رفيدة: مصادرة 340 كغم أغذية فاسدة وإغلاق وإنذار 45 مطعماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صادرت بلدية أحد رفيدة 340 كغم من الأغذية الفاسدة، وأغلقت وأنذرت 45 مطعماً مخالفاً، وذلك خلال جولات تفتيشية ورقابية على المطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك، ضمن حملة الرقابة الصحية، بإشراف أمانة عسير، بهدف رفع مستوى الاشتراطات الصحية والبلدية بالمطاعم.

وقال رئيس بلدية المحافظة محمد سالم الوادعي إنه تمت مصادرة 340 كغم من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإنذار 40 مطعماً وإغلاق 5 مطاعم أخرى مخالفة.

وأكد الوادعي أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل يومي خلال الفترتين الصباحية والمسائية، محذراً من عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين حيال ذلك، حفاظاً على سلامة مرتادي المطاعم والأنشطة التجارية.