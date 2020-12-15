شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تُحقق ١٠٠٪؜ في مؤشرات الرخص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنجزت أمانة منطقة عسير وبلدياتها في خمسة أيام خلال الأسبوع العاشر من الربع الرابع من ٦ - ١٠ نوفمبر، عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة «بلدي»، ٤٦٥ رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية بنسبة إنجاز 100%.

وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.

وذكرت أنه تم إنجاز ٤٦٥ عملية خاصة بالمستفيدين على مستوى الأمانة وبلدياتها، مبينةً أن مؤشرات الرخصة جاءت بنسبة إنجاز 100%؜ وعلى مدى خمسة أيام.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها، مضيفًا: تم إنجاز المعاملات خلال الفترة المحددة وتضمنت فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، موضحًا أن بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة «بلدي» الإلكترونية تقوم بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.

وأكد أن الأمانة تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.