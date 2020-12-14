شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب أسرة لـ«اليوم»: الإجراءات الاحترازية ستستمر عامًا كاملاً والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت في لقاء مباشر عبر "انستغرام اليوم": "نعم ستستمر الإجراءات، ونأمل أن تكون الدراسة العام المقبل حضوريًا"، مشددة على عدم الاعتماد على تناول اللقاح فقط، لكن مع اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا.
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