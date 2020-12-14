شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب أسرة لـ«اليوم»: الإجراءات الاحترازية ستستمر عامًا كاملاً والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الدكتورة سهى الصالح، استشاري طب أسرة، أن الإجراءات الاحترازية ستستمر عامًا كاملاً.

وأضافت في لقاء مباشر عبر "انستغرام اليوم": "نعم ستستمر الإجراءات، ونأمل أن تكون الدراسة العام المقبل حضوريًا"، مشددة على عدم الاعتماد على تناول اللقاح فقط، لكن مع اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا.