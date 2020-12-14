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توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح وطريف تسجل 16 مئوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة، تشمل السواحل منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ16 مئوية.
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