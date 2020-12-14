شاهد.. انقلاب سيارة في الرياض تقل امرأةً وطفلاً والمتسبب بالحادث يلوذ بالفرار

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أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، لحظة وقوع حـادث اصطدام مروع بين سيارتين أدى إلى انقلاب إحداهما وفرار الأخرى في الرياض.

وبدا في الفيديو قائد سيارة من نوع “جمس”، وهو يصدم أخرى من نوع “أكسنت” في مسار الخدمة على الطريق الدائري الغربي مخرج 27 من الخلف، ما أدى إلى انحرافها بتجاه الطريق السريع وانقلابها أمام شاحنة قامت بصدمها.

وقال صاحب السيارة “الأكسنت” لـ”أخبار24″، إنه لا يوجد أي إصابات، وإن سيارته موديل 2017 وكان يقودها سائق العائلة برفقة امرأة وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، لافتاً إلى أن المتسبب في الحادث قام بالفرار من الموقع.

Source akhbaar24.argaam

