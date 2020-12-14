«ناقلة جدة».. حكومة اليمن تطالب بلجم التهديدات الإيرانية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من الإرهاب الذي ينشره النظام الإيراني وميليشيات الحوثي، مطالبًا، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة وقف التهديدات الإيرانية، وذلك بعد اعتداء إرهابي على ناقلة بالقرب من مدينة جدة.

وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة فحسب بل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية».

وأضاف: «نحذر من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الأنشطة الإرهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من ميليشيا الحوثي، والتي تأتي في سياق مخطط العبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية».

وأتم: «نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسئولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب».

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