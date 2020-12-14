دون استرداد الرسوم..
شددت الجوازات على ضرورة استلام جواز السفر للمواطنين، خلال المدة المحددة، مشيرة إلى أنه قد يتعرض للإلغاء.
وقال الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «أخي المواطن، احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًّا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم».
وأضاف: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك».
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كانت هذه تفاصيل خبر تنويه من «الجوازات السعودية» لتفادي إلغاء وثائق السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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