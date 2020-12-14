الراصد «الحربي» يتوقع حالة «الأمطار الليلة»

توقع الراصد الجوي سامي الحربي المواقع المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن فرص هطول الأمطار المتفرقة، مساء اليوم الإثنين، تشمل منطقة تبوك تزداد غزارتها يوم غد الثلاثاء؛ لتشمل الحدود الشمالية مع الأردن واحتمال أن تكون مصحوبة بزخات من البرد، كما تتوسع رقعة الأمطار مساء الثلاثاء لتشمل مكة والمدينة».

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتكون مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «تبوك، المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها».

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