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جوازات الرياض تُشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
قدم خدماته المتعددة للزائرين من المواطنين والمقيمين
متابعات الخليج 365 - واس
تشارك المديرية العامة للجوازات ممثلة بإدارة جوازات منطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، والمُقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض.
وتقدم الإدارة خدماتها المتعددة للزائرين من المواطنين والمقيمين من خلال عربة متنقلة و مجهزة بالكوادر البشرية المدربة والأجهزة التقنية الحديثة ، كما طبقت الجوازات التعليمات على مخالفي أنظمة الإقامة والمقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية المشاركة بالمهرجان حسب الاختصاص.
وكانت رئاسة أمن الدولة ممثلة في المديرية العامة للمباحث افتتحت جناحها في المهرجان الذي يتضمَّن مجموعة من العروض الحية والمرئية، والنشرات التي تتناول التوعية بالقضايا الأمنية، مع وجود جدارية تحمل صورًا لبعض شهداء الواجب، الذين استُشهدوا خلال أدائهم مهام أمنية ضد الإرهاب والفئة الضالة، في لفتة وفاء اعتادت عليها أجهزة الدولة.
وتسعى إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى توفير الخدمات كافة للزوَّار والمشاركين خلال مدة المهرجان الذي انطلق في الأول من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر حتى الـ14 من شهر يناير المقبل.
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