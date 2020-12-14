إضافة فرع في مسابقة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، بإضافة فرع في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات خاص بحفظ القرآن كاملًا بالقراءات السبع المتواترة.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن جائزة الفائز والفائزة بالمركز الأول في المسابقة 200،000 ريال.