تأجيل اجتماع أوبك+ لمطلع يناير

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت منظمة أوبك في بيان، اليوم الاثنين: إن مجموعة أوبك+ أرجأت اجتماع اللجنة الفنية المشتركة واجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى الثالث والرابع من يناير.

وكان من المقرر عقد الاجتماعين يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع.

وأعلنت (أوبك) أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.

وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميًّا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميًّا. وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميًّا مما كان متوقعًا قبل شهر.

ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ يوم الأربعاء لمراجعة السوق.

وتجاوز النفط 50 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس، مدعومًا بآمال بأن طرح لقاحات كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة في الطلب، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام في دول أوروبية رئيسية.

