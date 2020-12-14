- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
استقبل محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، بمقر مكتبه بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي محمد الحسين الفلقي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة حصولهم على بطولة المنطقة، وتمثيلها في تصفيات دورة الصعود للدرجة الثانية، وهنأهم بالبطولة، متمنيًا للفريق التوفيق في تصفيات الصعود المقبلة، ومنوهًا بما تجده الرياضة بالمنطقة ومحافظاتها من دعم واهتمام من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
وحث الفلقي خلال حديثه مع اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في مسيرتهم القادمة ومواصلة الإنجاز والصعود إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، كما ناقش المحافظ مع إدارة النادي الخطة المستقبلية للنادي لدورة الصعود، واستمع إلى شرح موجز عن مسيرة النادي وأنشطته والاستعداد للمرحلة المقبلة لتصفيات المملكة لكرة القدم للصعود للدرجة الثانية.
من جهته، ثمن رئيس نادي الشهيد، تشجيع وتحفيز المحافظ واهتمامه الدائم بالنادي لبذل قصارى الجهد للصعود للدرجة الثانية، معبرًا عن تقدير جميع منسوبي النادي وشكرهم نظير جهوده الدائمة ودعمه المتواصل وغير المسبوق للنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.