شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون مع رئيس جنوب أفريقيا ووزيرة خارجيته والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سمو وزير الخارجية أن المحادثات الرسمية مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا شهدت توافقاً حيال العديد من الموضوعات، حيث تناولت شتى مجالات التعاون والتنسيق الثنائي، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط ودور المملكة المهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن فيه، كذلك دور المملكة الفعال من خلال رئاستها للدورة السابقة لمجموعة العشرين وفي الاستجابة العالمية لمكافحة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
كما أكد سمو وزير الخارجية أن حكومة المملكة تتطلع لنجاح جمهورية جنوب أفريقيا من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تجاوز الأزمات السياسية في القارة الأفريقية ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا، وعبر الوزير عن تطلعه لزيارة وزيرة الخارجية ناليدي باندور إلى المملكة قريباً.
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