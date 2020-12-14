شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح مدى إمكانية استرجاع الضريبة في حال إعادة السلع للمورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مدى إمكانية استرجاع الضريبة في حال إعادة السلع المستوردة للمورد

وقالت الهيئة: " إذا تم إعادة السلع المستوردة في وقت لاحق إلى المورد، فلا يؤثر ذلك على المعاملة الأصلية الخاضعة للضريبة التي تنشأ عن الاستيراد، لن تقوم الجمارك السعودية أو الهيئة بإرجاع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والمدفوعة عن السلع التي تم إعادتها في وقت لاحق"٠

‏‎كما علقت الجمارك قائلة:" في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة يُمكنك التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بحكم الإختصاص "٠