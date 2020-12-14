الخطوط السعودية تزف بشرى سارة للعسكريين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): زفت الخطوط السعودية، بشرى سارة للعسكريين، بشأن وجود تخفيض بالتذاكر لمنسوبي الحرس الوطني العسكري. زفت الخطوط السعودية، بشرى سارة للعسكريين، بشأن وجود تخفيض بالتذاكر لمنسوبي الحرس الوطني العسكري. وأضافت الخطوط السعودية:" يوجد تخفيض للعسكريين، ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل ثم التفضل بزيارة أحد مكاتبنا؛ ليتمكن الموظف المختص من خدمتك ". وكانت الخطوط السعودية كشفت عن كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة، مضيفة:" يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 ليتر وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه ".

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