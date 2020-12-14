شكرا لمتابعة خبر عن تأسيس صندوق عالمي لحماية النمر العربي من الانقراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تأسيس الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا، وذلك بتوجيه ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر "تويتر": بتوجيه ودعم ولي العهد، أسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا.

يذكر أن الأعداد المُتبقية من النمر العربي لا تزيد عن الـ 200 نمر، مُسجلة بذلك انخفاضًا وصل إلى 90%، في مرتفعات الحجاز وسلسلة جبال السروات، كما رُصد تواجد النمر العربي في جبال الإمارات وعُمان واليمن.