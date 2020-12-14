شاهد.. لحظة القبض على عمالة استخدمت نشارة الخشب في معسل الشيشة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تمكنت الفرق الرقابية في وزارة التجارة من مداهمة موقع تديره عمالة عربية تستخدم نشارة الخشب في معسل الشيشة. تمكنت الفرق الرقابية في وزارة التجارة من مداهمة موقع تديره عمالة عربية تستخدم نشارة الخشب في معسل الشيشة. وضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة 500 كجم من المعسل المغشوش جاهزة للتوزيع. وتبين أن العمالة تقوم بخلط نشارة الخشب مع الجلسرين ووضع نكهات صناعية لإيهام المستخدمين بأنه منتج غير مغشوش.

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