شكرا لمتابعة خبر عن قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة يُفجر مفاجأة مدوية عن الحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي قبالة جدة، إن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، مؤكدا:" لا نعرف سبب الانفجار بشكل دقيق ".

وأوضح قبطان الناقلة أن التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيا، لافتا:" قوارب صغيرة شوهدت قبل الانفجار الذي حدث للناقلة قبالة جدة ".

وكانت شركة " هافنيا " للشحن، كشفت، أن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة، لافتة إلى أن الناقلة "بي دبليو راين"، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي.

وأوضحت الشركة، أن الناقلة كانت تفرغ حمولتها أثناء تعرضها لضربة ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ولم يصب أحد ولكن هناك أضراراً لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

وأصدرت الشركة، بيانًا قالت فيه: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة ".