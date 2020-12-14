شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم من نسي قراءة الفاتحة منفردًا أو خلف الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام في صلاة الجماعة وكذلك المنفرد، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلّا بها.
وأضاف " المنيع " خلال حواره في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أن حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، منفردًا أو مع الجماعة بالنسبة للمأموم فيه خلاف بين أهل العلم.
وأشار إلى أن بعض أهل العلم يرون أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست واجبة، لأن الإمام يتحمل ركنيتها، مبينا أن من يقرأها يخرج بذلك من الخلاف.
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