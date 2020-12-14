شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: دخول المربعانية واحد على كل الأماكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، على أن دخول المربعانية واحد على كل الأماكن.

وقال الزعاق في مقطع فيديو له إن مربعانية الشتاء واحدة في كل الأماكن ولكن معايير دخولها تنقسم إلى قسمين حيث آن أهل نجد والحجاز يعتبرون المربعانية عند دخول البرد.

وأضاف : والبعض الآخر يعتبر المربعانية هي شدة البرد وهذا السائد عند أهل الشمال، والفرق بينك هذا وذلك 20 يومًا.