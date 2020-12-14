أبو هولي يتحدث بشأن رواتب موظفي الأونروا والاجتماع مع المفوض العام غداً

تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، عن صرف رواتب موظفي الأونروا هذا الشهر.

وقال أبو هولي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا"، إن وكالة الغوث لديها أزمة مالية خانقة، ومن الصعب صرف رواتب هذا الشهر للموظفين، مؤكداً أن العجز المالي للأونروا هذا الشهر وصل إلى 24 مليون دولار، لافتا إلى أن "هناك عجز مالي سيرحل إلى 20-21".

وكشف تفاصيل اجتماع المشرفين للدول المضيفة الذي عقد اليوم، قائلا "الحديث كان حول كيفية إدارة أزمة الأشهر المتبقية حتى الوصول إلى المؤتمر الدولي للمانحين"، مضيفاً "تحدثنا عن متابعة الرسائل الخطية التي وجهت لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان لحثهم على تمويل الأونروا".

وتابع أيو هولي: وهناك رسالة وجهت للأمين العام للجامعة العربية وتكلف مساعد الأمين العام بمتابعة الموضوع حتى تستطيع وكالة الغوث الخروج من أزمتها المالية وصرف رواتب موظفيها.

وأوضح أن "هناك اجتماع غدا مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لترتيب الأفكار ضمن خطط مشتركة تتشارك فيها جامعة الدول العربية في الإطار والتنسيق مع وزراء الخارجية لدول الخليج تحديدا والدول المضيفة لإعداد ورقة".

وأشار إلى أن لبنان تكلفت في هذا الإطار باقتراحات هامة لتحرك مشترك بوفد عربي مع وفد وكالة الغوث لحث الدول على الايفاء بالتزاماتها.

وأكد أبو هولي "غدا سيتم الحديث مع المفوض العام للتنسيق المشترك وسيتم الحديث بشكل أوضح وخطط منظمة، حول كيف يمكن أن ننجح مؤتمر المانحين لدعم الأونروا حتى لا نتعرض لازمات أخرى".

ولفت إلى أن "غدا سيضعنا المفوض العام في صورة الأرقام المالية التي وصلت إلى وكالة الغوث والدول التي تبرعت والدول التي لم تتبرع".

يشار إلى أن المشاركين في اجتماع المشرفين هم فلسطين، لبنان، مصر، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.