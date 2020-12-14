هكذا يستفيد العسكريون من تخفيضات «الخطوط السعودية»

الشركة توضح الطريقة..

أعلنت الخطوط السعودية، وجود تخفيض للعسكريين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد تخفيض بالتذاكر لمنسوبي الحرس الوطني العسكر؟». ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين، ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل ثم التفضل بزيارة أحد مكاتبنا؛ ليتمكن الموظف المختص من خدمتك». اقرأ أيضًا: «الخطوط السعودية» تحدِّد كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة بعد الموافقة على استراتيجية الطيران المدني.. مدير «الخطوط السعودية»: حقبة جديدة بعجلة النمو

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