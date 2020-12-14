إصابات كورونا الحرجة بالسعودية.. وزارة الصحة: تراجعت لـ493 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم, أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ مجموعه 360013 حالة، من بينها 3162 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 493 حالة حرجة، لافتةً إلى إجراء 30902 فحص مخبري جديد.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها؛ لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتسآب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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