«الأرصاد»: رياح على البحر الأحمر..
توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتكون مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «تبوك، المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها».
وقال المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، بالدرجة المئوية في معظم مناطق المملكة:
اقرأ أيضًا:
تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية على 6 مناطق سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.