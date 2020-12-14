السعودية اليوم / المجلس الوزاري العربي للسياحة يناقش دعم السياحة في فلسطين وخاصة القدس المحتلة



القاهرة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع الدورة "23" للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم 23 ديسمبر الجاري، يسبقها اجتماع الدورة "27 " للمكتب التنفيذي بمملكة البحرين "افتراضيا" بمناسبة اختيار مدينة "المنامة" عاصمة السياحة العربية لعام 2020، وسيكون الاجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني .

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء السياحة العرب الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهري في تصريح لها اليوم أن مملكة البحرين بصفتها الدولة المضيفة الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة سوف تتسلم الرئاسة من المملكة العربية

وأوضحت الدكتورة "دينا" أن جدول أعمال الدورة يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بأمور السياحة في الدول العربية وفي مقدمتها، دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين، تأكيداً على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018-2021)، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها".

وأشارت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا مقترحا بعقد مؤتمر وزاري سياحي عربي -صيني وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني، ليكون إطاراً للتعاون الجماعي المثمر.

ولفتت الانتباه إلى أن وزراء السياحة العرب سيناقشون أيضا المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، ومن بينها تمديد اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية حتى عام 2021 بسبب تداعيات جائحة

// انتهى //

18:13ت م

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القاهرة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع الدورة "23" للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوم 23 ديسمبر الجاري، يسبقها اجتماع الدورة "27 " للمكتب التنفيذي بمملكة البحرين "افتراضيا" بمناسبة اختيار مدينة "المنامة" عاصمة السياحة العربية لعام 2020، وسيكون الاجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني .وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء السياحة العرب الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهري في تصريح لها اليوم أن مملكة البحرين بصفتها الدولة المضيفة الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة سوف تتسلم الرئاسة من المملكة العربية السعودية التي تولت رئاسة الدورة السابقة.وأوضحت الدكتورة "دينا" أن جدول أعمال الدورة يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بأمور السياحة في الدول العربية وفي مقدمتها، دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين، تأكيداً على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018-2021)، التي قدمتها دولة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها".وأشارت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا مقترحا بعقد مؤتمر وزاري سياحي عربي -صيني وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني، ليكون إطاراً للتعاون الجماعي المثمر.ولفتت الانتباه إلى أن وزراء السياحة العرب سيناقشون أيضا المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، ومن بينها تمديد اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية حتى عام 2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ، ودعوة الدول العربية لتقديم ملفات ترشيحاتها لعاصمة السياحة العربية لعام 2022، ومناقشة الرؤية الاستراتيجية وخطة العمل لإقامة ملتقى اقتصادي عربي سياحي بصفة دورية على هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، ومناقشة توصيات دعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي والحلول المقترحة للعقبات التي تعاني منها السياحة في الدول العربية.// انتهى //18:13ت م0170

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